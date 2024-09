🎥 Un penalty... qui frôle le ridicule : quand Kevin Rodriguez manque l'occasion en or de donner l'avantage à l'Union contre Anderlecht

ūüé• Un penalty... qui fr√īle le ridicule : quand Kevin Rodriguez manque l'occasion en or de donner l'avantage √† l'Union contre Anderlecht

L'Union a très bien commencé la rencontre face au Sporting d'Anderlecht. Il n'a manqué que le but, pour le vice-champion, et c'est un petit peu à cause de Kevin Rodriguez.

Un derby de Bruges, un derby de Bruxelles et une affiche entre l'Antwerp et La Gantoise : quel dimanche ! Dans la rencontre entre l'Union et le Sporting d'Anderlecht, les pensionnaires du Parc Duden ont rapidement pris le contrôle de la partie. Le penalty complètement loupé de Kevin Rodriguez avec l'Union contre Anderlecht Le vice-champion aurait pu, et aurait dû ouvrir le score avant la pause, mais a manqué sa plus grosse occasion. Sur penalty, Kevin Rodriguez a tenté la panenka, après cinq minutes de discussions du VAR, et l'a... totalement loupée. Une séquence étonnante, dans un match avec une si grande importance. ūüę£ | Kevin Rodríguez ne devrait pas revoir ce penalty. ūüöę #USGAND pic.twitter.com/rt3ZnuVtV6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 1, 2024