Brian Riemer devra faire avec ce qu'il a : l'ultime renfort espéré par Anderlecht ne devrait pas venir

Le RSC Anderlecht a rapatrié Leander Dendoncker en cette fin de mercato, mais cela devrait être tout. Silas, l'ailier congolais de Stuttgart, ne viendra pas.

Tout va très vite durant les dernières heures du mercato ! Il y a quelques heures, nous vous relayions l'information (de Sky Sports, nuancée par Sacha Tavolieri) comme quoi Anderlecht était en négociations avec le Vfb Stuttgart concernant Silas Katumpa Mvumpa (25 ans).

L'ailier congolais aurait été le dernier renfort du RSCA, un ailier dont les Mauves ont bien besoin vu le manque de profondeur à ce poste.

Mais les négociations n'ont pas abouti, apprend-on un peu plus tard dans la journée. Silas (comme on l'appelle plus brièvement) ne débarquera pas en prêt à Anderlecht. Pire encore pour Brian Riemer : Tavolieri, spécialiste mercato, affirme... que plus aucun transfert entrant n'aura lieu au Lotto Park.

Le coach danois devra donc faire avec ce qu'il a, et notamment avec les limites de son noyau sur le plan créatif. Leander Dendoncker, renfort pour le milieu de terrain, n'est en effet pas un joueur au profil très offensif.

On sait qu'Anderlecht espérait depuis le début du mercato recruter un ailier et un milieu créatif, mais Jesper Fredberg s'est heurté aux réalités d'investisseurs moins disposés que lui à ouvrir les cordons de leur bourse...