Un essai en Angleterre, un séjour dans la galaxie Duchatelet, un but en Ligue des Champions : Piotr Parzyszek, l'attaquant qui doit aider le RWDM à remonter en D1A

Pas encore de but pour Piotr Parzyszek avec le RWDM. Mais le garçon travaille beaucoup en pointe de l'attaque.

Avec les départ de Makhtar Gueye et Mickaël Biron, le RWDM a perdu du lourd en pointe de son attaque. Le club a donc dû combler le vide laissé devant. La direction s'est tournée vers Piotr Parzyszek. L'attaquant polonais de 30 renseigne une carrière bien remplie et une première collaboration avec Yannick Ferrera.

Le natif de Torun a émigré aux Pays-Bas avec sa mère dès l'âge de six ans et dispose donc également de la nationalité néerlandaise. C'est avec De Graafschap qu'il se révèle (malgré des tests à Blackburn et à Aston Villa), marquant pas moins de 29 buts en deuxième division néerlandaise. Charlton le recrute en 2014 pour 500 000 euros, le faisant du même coup rentrer dans la galaxie Duchatelet.

© photonews

De quoi lui valoir un premier contact avec le football belge. Non pas au Standard, mais à l'occasion d'un prêt à Saint-Trond, alors en D1B. Ses 12 buts aident les Canaris à remonter en première division. Mais cela ne l'aide pas à s'imposer en rentrant en Angleterre pour autant.

Charlton le prête donc au club danois du FC Randers avant de le céder définitivement avec son ancien club de De Graafschap. S'en suivent alors un passage au PEC Zwolle puis une première aventure en Pologne, au Piast Gliwice. Parzyszek aide l'équipe à devenir championne et marque même contre le Bate Borisov en tour préliminaire de Ligue des Champions quelques semaines plus tard. Pas suffisant pour aider le Piast à se qualifier.

Par la suite, le Polonais a prouvé ses talents de buteur en Serie B italienne et en deuxième division espagnole. Avec plus de 100 buts en carrière, ce bourlingueur doit désormais aider le RWDM à remonter en D1A. A défaut d'avoir déjà inscrit son nom au marquoir, Piotr Parzyszek apporte du poids et devant et contribue à faire briller les joueurs qui ne cessent de bouger autour de lui. Bientôt un des chouchous du Stade Machtens ?