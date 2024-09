Wouter Vrancken et Jonas De Roeck donnent une raison surprenante pour justifier le faible niveau à La Gantoise-Antwerp

La Gantoise et l'Antwerp ont partagé l'enjeu ce dimanche. En raison de la chaleur accablante, il était difficile pour les deux équipes - surtout après la mi-temps - de créer du beau jeu.

Ni Wouter Vrancken, ni Jonas De Roeck n'ont voulu trop insister sur la météo comme circonstance atténuante pour les espaces laissés ou le manque d'efficacité.

Pourtant, il était clair que les joueurs - malgré deux pauses fraîcheur et une mi-temps - étaient complètement épuisés en fin de match. "En seconde mi-temps, j'ai trouvé que c'était plus brouillon des deux côtés, peut-être aussi à cause de la fatigue."

"Nous avions déjà vécu une situation de penalty à Bruges. Quand on arrête un penalty, cela donne un coup de boost", a déclaré Jonas De Roeck dans son analyse d'après-match.

Wouter Vrancken a ensuite ajouté : "Il faisait déjà très chaud sur le banc, et nous avions encore un peu d'ombre. Cela a dû jouer un rôle auprès des joueurs."

"Il était important de trouver la bonne attitude en seconde période, mais c'était un match très ouvert. Cependant, nous avons perdu un peu le contrôle et avons donné trop d'occasions en contre-attaque. Il y avait trop de petites imperfections dans les choses simples. Nous avons donc perdu un peu le contrôle du match."