Le retour de Dennis Praet en Belgique se rapproche à grands pas !

Ça se rapproche entre l'Antwerp et Dennis Praet. L'ancien joueur d'Anderlecht est proche de retrouver la Belgique, et de rejoindre la province anversoise.

La piste Dennis Praet a longtemps existé, au RSC Anderlecht. Elle n'est désormais, plus d'actualité, puisque la direction ne souhaite pas bloquer le trio Stroeykens-Leoni-Verschaeren.

Dennis Praet était cependant toujours sur une voie de garage, et doit encore se trouver un nouveau port d'attache. Celui-ci se rapproche, et il serait tout de même en Belgique.

Dennis Praet se rapproche d'une signature à l'Antwerp

Selon les dires du journaliste Sacha Tavolieri et du Nieuwsblad, ça se rapproche grandement entre l'Antwerp et l'ancien Diable Rouge. Les discussions seraient avancées entre le milieu de terrain et le Great Old, à tel point que la piste Davy Klaassen serait dorénavant classée comme secondaire.

Il ne reste que deux jours avant la fin du mercato, mais les dirigeants anversois seraient confiants à l'idée de pouvoir signer Dennis Praet.