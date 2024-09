Timmy Simons a été frustré par ses débuts en tant qu'entraîneur, à Bruges comme à Zulte : "J'étais tellement convaincu de moi"

Timmy Simons a dû attendre plus longtemps que ce qu'il ne l'aurait voulu avant de connaître sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Avec un bilan de 10 points sur 18, Timmy Simons et Westerlo sont plutôt satisfaits. Pour des débuts en tant qu'entraîneur en D1A, s'imposer n'est pas chose aisée.

Timmy Simons a été frustré par ses débuts à Bruges et à Zulte

En réalité, Timmy Simons aurait déjà aimé connaître cette expérience un petit peu plus tôt. Mais au Club de Bruges, comme à Zulte, ça ne s'est pas passé comme prévu.

"J'ai débuté au Club de Bruges en tant qu'adjoint de l'équipe première. Sur les conseils de Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert. J'ai dû prendre du recul après un an, et retourner dans le noyau des U16" a déclaré le coach campinois dans les colonnes du média néerlandophone HUMO.

Une décision qu'il n'a pas grandement appréciée. "J'avais exprimé mon ambition de devenir T1 et j'étais déjà dans le groupe de l'équipe première. Pourquoi aurais-je dû retourner en U16, avec l'ambition de revenir dans le noyau A ?"

Une histoire similaire à celle qu'il a connue du côté de Zulte-Waregem. Simons a maintenu le club en première division avec Davy De Faux, puis Mbaye Leye est arrivé prendre le poste.

J'avais assez de courage pour me tenir devant le groupe"

"L'approche du club était qu'ils voulaient me garder plus longtemps et qu'en tant qu'entraîneur, il y a un grand risque que vous soyez viré. Alors, la direction a voulu me mettre à un autre poste, mais je n'avais pas envie de ça."

Les six mois de Timmy Simons en tant que T1 de Zulte lui ont donné envie d'en découvrir davantage. "Je leur ai dit que j'avais assez de courage pour me tenir devant le groupe. Et que nous nous séparerions en tant qu'amis s'ils me viraient au bout de trois mois. J'étais tellement convaincu de moi." Timmy Simons était décidé à faire carrière en tant qu'entraîneur principal, et a bien réussi ses débuts.