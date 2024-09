Pas de fanwalk et des règles strictes : les supporters belges attendus de pied ferme par la police lyonnaise

Les supporters des Diables Rouges qui se rendront à Lyon ce week-end seront surveillés de près le jour du match, lundi. La traditionnelle fanwalk n'aura pas lieu, et les supporters seront forcés d'emprunter une navette pour aller au stade.

Dès ce week-end, très probablement, de nombreux supporters des Diables Rouges visiteront la belle ville de Lyon, où la Belgique affrontera la France ce lundi. Dès le dimanche, veille de match, l'association officielle de supporters, 1895, donne rendez-vous aux Belges présents sur place au Ed's Original, un bar situé Place Antonin Poncet.

Là, la veille du match, la "preparty" habituelle sera organisée jusqu'à 1h30 du matin (heure de fermeture du bar). Le jour du match, les supporters belges sont également appelés à s'y donner rendez-vous dès midi.

C'est par après que les choses se compliquent. En effet, aucune fanwalk ne sera organisée pour les supporters, comme le veut pourtant la tradition. La localisation du Groupama Stadium rend en effet très compliquée toute marche de supporters.

Navette obligatoire pour les supporters

Pire : la police a tenu à organiser une navette depuis le centre ville, navette que seront obligés d'emprunter les supporters belges. "La police française impose à nos supporters un départ vers le stade en navette, depuis le centre historique", explique 1895.

"Il aura lieu à 18h30, place Antonin Poncet. Le trajet sera de 45 minutes et vous serez déposé au pied du stade". Et pour ceux qui n'empruntent pas cette navette ? C'est simple : pas d'accès au stade. "Les personnes qui n'emprunteront pas la navette ne pourront accéder à la rue menant au bloc visiteur belge et ce, malgré la possession de leur ticket de match".

C'est marche ou crève, donc, pour les supporters des Diables à Lyon : il faudra absolument se rendre au meeting point ce lundi, et y prendre la navette, sous peine de ne pas pouvoir assister au match. Du côté du public belge, on est peu ravi de cette initiative, et on le comprend bien.