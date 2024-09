Genk recrute un joyau de 16 ans et devance...le PSG

Genk a réalisé un mercato estival très intéressant. Les Limbourgeois ont ainsi attiré Jarne Steuckers, Matte Smets, Hyeon-gyu Oh, Nikolas Sattlberger, Adrian Palacios et Kayden Pierre.

En cette dernière journée de mercato, le KRC Genk et son ambitieuse direction sportive ont également réalisé un dernier (?) joli coup.

Comme on le sait, Genk est considéré comme l'un des clubs belges les plus à même de former les grands talents de demain. Cela se confirme une fois de plus, avec l'arrivée annoncée de Djoully Nzoko.

Nzoko, âgé seulement de 16 ans, évolue en Finlande, au FC Inter Turku. Il a déjà joué 22 rencontres avec l'équipe A, marquant 6 buts et donnant 2 assists.

Djoully Nzoko jouera d'abord avec les U23 du KRC Genk. Le PSG et Bologne étaient également intéressés par ses services.

🌟 Say hello to 𝗗𝗷𝗼𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗡𝘇𝗼𝗸𝗼, our newest Jong Genk sensation. This dynamic winger is ready to make waves with his incredible skills. Djoully is set to shine! 💪⚽️💙 Let’s give him a warm welcome, Genkies.

👉 https://t.co/egyqPaVGiV



#mijnploeg #riseabove pic.twitter.com/SB4kuvuYVo