(Exclusif) Un ancien jeune d'Anderlecht a été surprendre le Luxembourg d'Anthony Moris chez lui : "Et maintenant, la Pro League !"

Le Luxembourg a été surpris à domicile par la Biélorussie, qui commence bien sa campagne de Nations League. Maksim Kireev est monté au jeu peu avant la mi-temps et prend ses marques en sélection biélorusse, lui qui est né à Bruxelles.

Maksim Kireev (20 ans) est né à Bruxelles, et a fait toutes ses classes à Anderlecht jusqu'en 2022. Après une période de flottement, il a rejoint le Lierse l'été passé, et y a bien pris ses marques (27 matchs, 3 buts).

Devenu également international biélorusse, il s'est offert un grand moment en allant battre le Luxembourg à l'extérieur, ce qui place le Belarus en bonne position en Ligue des Nations. Kireev nous a ensuite accordé quelques mots.

Bonjour Maksim. 0-0 en Bulgarie,1-0 au Luxembourg. Une semaine de rêve pour la Biélorussie. Et pour toi ?

Oui, c'est une expérience très intéressante. On m'a appelé le jour de mes 20 ans et depuis, j'essaie de profiter de chaque moment et de chaque minute qu'on me donne. Le coach (Carlos Alos) me fait beaucoup confiance ici et il me permet de jouer librement. Du coup, j'essaie de donner mon maximum.

Explique-nous ton arbre généalogique : tes parents sont donc biélorusses et expatriés en Belgique?

Mes deux parents sont biélorusses et sont venus avant ma naissance en Belgique, où je suis né. Je me sens Belge et Biélorusse, les deux. Les deux font vraiment partie de ma vie et je suis fier d'être Belge et Biélorusse.

© photonews

Tu as à peine 20 ans. Quels sont tes objectifs de carrière... la Pro League?

Je ne me mets pas forcément d'objectifs. Je sais que j'ai un gros potentiel et que je peux atteindre de bonnes choses en travaillant. J'essaie de profiter au maximum et de jouer au foot pour m'amuser... je connais mon potentiel et je travaille donc pour atteindre les meilleures possibilités.

Le Lierse a six points après 3 matchs en Challenger Pro League. L'objectif du club, c'est la montée?

"Bien évidemment, tout le monde veut monter en première division et je pense que le Lierse a une équipe pour le faire. On va essayer de se donner à fond... Nos principaux rivaux? Honnêtement, on ne regarde pas les autres équipes, on regarde match par match parce que pour nous, peu importe contre qui on joue, on veut simplement gagner. On doit gagner chaque match.

Le Lierse à l'époque c'était une belle équipe belge...tu penses que ce club mérite une place au sein de l'élite belge, la D1A ?

Bien sûr ! Ils ont une grande histoire et c'est pour cela qu'on est beaucoup accompagnés par les supporters. Je pense qu'on devrait rendre fier le club en montant en Pro League, comme il le mérite.

Tu joues dans la même position qu'Alexander Hleb... le meilleur joueur biélorusse de l'histoire. Tu espères atteindre son niveau?

Bien sûr, j'essaie même le dépasser! Mais il faut faire étape par étape. Mais bien sûr que je m'inspire de lui et son style de jeu, même si je veux créer mon style de jeu moi même.

Et en Belgique, tu as des inspirations ?

De Bruyne et Eden Hazard. J'aime beaucoup Eden Hazard, surtout, sa manière de percuter dans le jeu, de dribbler et de créer des occasions.

Où te vois-tu dans, disons, trois ans ?

Honnêtement, je sais pas, je fais confiance à Dieu. Pour moi tout est possible mais je me fixe pas de limites et d'objectifs. Je joue pour m'amuser et pour prendre du plaisir en sachant que si je continue de travailler, j'accomplirai de bonnes choses.