Surprenant : le Club de Bruges va perdre un taulier très prochainement !

Le mercato en Belgique a fermé ses portes le 6 septembre dernier. La fenêtre des transferts est terminée dans la plupart des clubs européens, mais pas en Turquie.

Ainsi, l'un des plus grands clubs du pays serait sur le point de recruter Raphael Onyedika, milieu de terrain du Club de Bruges : le Galatasaray.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le Galatasaray aurait trouvé un accord avec le Club de Bruges pour le transfert d'Onyedika.

Un contrat de 5 ans est évoqué. Le Club aurait d'abord refusé, mais Onyedika aurait fait le forcing et le Club aurait alors changé d'avis et suivi le désir de son joueur.

Cité sur le départ depuis des semaines, Onyedika tiendrait donc enfin son transfert tant désiré. Le Club de Bruges savait que le garder allait être très compliqué et a recruté en conséquence cet été. Pourtant, ce transfert tardif - le mercato ferme dans 4 jours en Turquie - est plutôt inattendu.

