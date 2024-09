Une nouvelle révolution pour le poste : l'initiative novatrice de Genk pour ses futurs gardiens

Les gardiens font partie des joueurs qui mettent le plus leur santé en danger sur un terrain. Le Racing Genk veut prendre cela en compte et les protéger au mieux.

Ces dernières années, le poste de gardien a beaucoup évolué. Le Racing Genk l'a bien compris et continue de sortir des joueurs de grande qualité sous la houlette de Guy Martens. De Thibaut Courtois à Mike Penders en passant par Maarten Vandevoordt ou même Tobe Leysen et Koen Casteels, la renommée de l'académie n'est plus à faire.

Mais le centre de formation ne se repose pas sur ses lauriers et continue d'évoluer. C'est ainsi que le Laatste Nieuws rapporte une innovation apportée par le club pour ses futurs gardiens.

Tous les jeunes joueurs évoluant au but seront obligés de porter un masque de protection, afin de prévenir les commotions cérébrales. Le Racing a acheté 20 masques de protections, ses jeunes pousses devront se la jouer Petr Cech en match, mais aussi à l'entraînement.

Genk encore à la pointe

Cela répond aux nouvelles contraintes du postes, comme l'explique Koen Witters, un autre homme de l'ombre de l'académie : "Nous nous efforçons d'adopter un style de jeu offensif dans notre formation de gardien de but. Nous entraînons nos gardiens à, par exemple, intervenir sur des ballons hauts et plonger dans les pieds des adversaires dans une situation de 1 contre 1".

Des types d'interventions déjà présentes par le passé mais amenées à être mieux protégées : " Cela comporte indéniablement des risques. Supprimer complètement ce type d'actions est une illusion. Mais en portant le casque, nous pouvons réduire de 50 % le risque de commotion cérébrale en cas de collision".

Porter le masque sera obligatoire jusque chez les U16. Après, le choix sera laissé aux joueurs de continuer de la sorte ou non. Mais le club espère que les principaux intéressés continueront de la sorte. Les premières réactions ont été assez intriguées mais il revient que les jeunes concernés sont désormais conscient de la nécessité de se protéger.