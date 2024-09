Un concurrent supplémentaire de taille pour Youri Tielemans et Amadou Onana

A défaut de former une triplette 100% belge dans l'entrejeu (depuis le départ de Leander Dendoncker pour Anderlecht), l'arrivée d'Amadou Onana à Aston Villa a permis de former une belle association avec Youri Tielemans.

Onana a ainsi déjà marqué deux buts pour ses nouvelles couleurs, à chaque fois sur des phases arrêtées données par Tielemans. Des automatismes et des combinaisons prometteuses pour les Diables Rouges.

Mais un nouveau paramètre va désormais entrer en compte pour Unai Emery : le retour de Boubacar Kamara. Le milieu de terrain français s'est entraîné pour la première fois cette semaine après sept mois. Une cruelle blessure au genou le maintenait en effet à l'infirmerie depuis février dernier.

Boubacar Kamara joined the team for the beginning of training for the first time this season 👊 pic.twitter.com/lf2w2vsWYq