Grande première pour Dennis Praet face à l'Union ? La réponse très claire de Jonas De Roeck

Dennis Praet a signé à l'Antwerp cet été. Le milieu de terrain pourrait-il débuter sous ses nouvelles couleurs dès ce week-end ?

Le nom de Dennis Praet a été l'objet d'un feuilleton cet été dans le mercato belge. L'ancien Diable Rouge était entre l'Antwerp et le RSC Anderlecht.

Finalement, Anderlecht a décidé de ne pas poursuivre les négociations. Cela a alors laissé le champ libre à l'Antwerp, qui a recruté Praet dans les derniers jours du mercato.

Ce dimanche, l'Antwerp accueille l'Union Saint-Gilloise au Bosuil. L'occasion pour Praet de déjà faire ses débuts pour le Great Old ? En conférence de presse, le coach de l'Antwerp Jonas De Roeck a répondu de manière assez claire.

“Non, non, non. Il ne peut pas commencer. Nous ne devons pas aller trop vite avec Dennis", a-t-il déclaré. "Il est resté sans club pendant quelques mois. Et même si Dennis a beaucoup couru...Vous savez, il est enthousiaste et affamé. Mais il lui manque encore le rythme des matchs. Je comprends que les attentes soient grandes, mais nous devons être réalistes.”

De Roeck s'est également exprimé quant au positionnement de Praet, qui pourrait être sur le banc ce dimanche. “Il peut jouer à n’importe quel poste. Le plus important est qu’il soit en forme et le reste. Nous devons être prudents avec Dennis.”