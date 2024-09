Vincent Euvrard ne s'attend pas à un match facile, mais n'a pas peur du Standard : "Ils ont une bonne défense, mais nous avons déjà marqué douze fois"

Leader surprise, Dender recevra le Standard de Liège, ce vendredi soir. Vincent Euvrard et Fabio Ferraro ne s'attendent pas à une rencontre facile, mais ils veulent faire perdurer la superbe forme du promu depuis le début de saison.

Leader surprise après six journées de compétition, le promu Dender recevra le Standard, ce vendredi soir. Une rencontre préfacée par l'entraîneur du "tube de l'été", Vincent Euvrard, en conférence de presse.

"Jusqu'à présent, le Standard s'est montré très fort défensivement. Ils ont été moins fluides en attaque, mais ils viennent de recruter deux attaquants expérimentés qui pourront leur permettre de s'améliorer dans ce domaine."

"Ce ne sera pas un match facile, mais nous sommes conscients de nos qualités et nous les utiliserons. Nous avons marqué douze fois depuis le début de la saison et nous allons essayer de mettre la pression sur la solide défense du Standard. Nous resterons fidèles à notre style de jeu pour aller chercher les trois points."

Fabio Ferraro, issu du centre de formation du Sporting Charleroi, entre autres, a rencontré le Standard à de très nombreuses reprises, chez les jeunes. L'arrière gauche de 22 ans le sait : même si le Matricule 16 est une bête blessée, s'imposer face aux Rouches ne sera pas simple pour Dender.

"Même si c'est un club qui a un petit peu décliné depuis quelques années, le Standard reste un très grand nom du football belge. Mais nous sommes soudés, en tant qu'équipe, et les résultats positifs nous aident à l'être encore plus. Mais on le sait, cette compétition est un grand défi pour nous."