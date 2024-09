🎥 Ce jeune défenseur talentueux enchaîne les buts

Le jeune défenseur de l'Ajax, Jorthy Mokio, vient d'enchaîner 2 matchs avec un but. Ceux-ci resteront gravés dans la mémoire du jeune joueur...

Jorthy Mokio, talent belge très prometteur, a inscrit un but avec l'équipe des jeunes de l'Ajax en division 2 néerlandaise ce vendredi. Le Diablotin est d'ailleurs le seul buteur dans la victoire de son équipe contre Cambuur.

Le joueur, pourtant défenseur, enchaîne les buts. En effet, le natif de Gand a marqué son premier but avec la Belgique U21 contre le Kazakhstan ce mardi.

En une semaine, il a donc inscrit son premier but avec les Diablotins U21 et son premier but en professionnel avec l'Ajax. Mokio est seulement âgé de 16 ans.

Le Belge est donc désormais le 2e plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe B de l'Ajax.