Adjoint d'Ivan Leko et Carl Hoefkens au Standard la saison passée, il quitte la Belgique pour un championnat surprenant

Bernd Thijs était à la recherche d'un nouveau challenge depuis la fin de son aventure au Standard. Il l'a trouvé du côté de la Hongrie.

En novembre dernier, Carl Hoefkens a renforcé son staff en y amenant Bernd Thijs suite au départ précipité de Yaya Touré en Arabie Saoudite. La collaboration n'aura duré qu'un peu plus d'un mois, le temps pour Hoefkens de recevoir son C4.

Ancien joueur du Standard, Thijs a poursuivi l'aventure en demeurant dans le staff sous les ordres d'Ivan Leko. Mais en fin de saison, cela s'est tout de même arrêté là, son contrat n'ayant pas été prolongé.

Directement sous pression en Hongrie

Le Limbourgeois de 46 ans a retrouvé un club : il vient de signer un contrat de deux ans au FC Gyor, actuellement dernier du championnat hongrois. Pourquoi Thijs est-il devenu l'adjoint de Balazs Bobely ? Car le directeur sportif est belge : il s'agit de Steven Vanharen, qu'on a notamment connu au Beerschot. Il est notamment derrière l'arrivée de Nadhir Benbouali en provenance de Charleroi.

"Je pense que c'est une très bonne chose pour notre équipe, mais aussi pour le staff technique, que quelqu'un avec l'expérience de Bernd nous rejoigne. Il a une grande expérience en tant qu'entraîneur et joueur au niveau international et je suis heureux qu'il soit ici pour soutenir notre équipe et notre entraîneur principal de la meilleure façon possible" déclare Vanharen sur le site du club.

Il s'agit de la cinquième expérience de Bernd Thijs comme adjoint. Outre le passage au Standard, il a également été le T2 de Besnik Hasi à Al-Ahli et Al-Raed, opérant également à La Gantoise sous Hein Vanhaezebrouck.