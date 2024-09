Lucas Stassin a signé dans "la ville la plus laide de France" : "Quand vous avez vécu un an à Westerlo, plus rien n'est laid"



Suis Walfoot dès à présent sur Instagram! Lucas Stassin a quitté Westerlo lors de la dernière journée du mercato pour rejoindre Saint-Etienne. Deux villes qui ne sont pas réputées pour être les plus jolies... Une offre qui ne pouvait pas être refusée a entraîné le départ de Lucas Stassin lors de la dernière journée du mercato estival. Le jeune attaquant a quitté Westerlo et a rejoint Saint-Etienne, contre une indemnité de près de dix millions d'euros. Touristiquement parlant, Saint-Etienne n'est pas vraiment une destination de rêve. La ville a souvent été déclarée comme "la plus laide de France". En entendant ça, Stassin ne peut s'empêcher de rire et de penser à son ancien club. "Je connais cette réputation, mais je ne l'ai pas encore réellement remarquée. Quand vous avez vécu à Westerlo pendant un an, plus rien n'est très laid. Je plaisante, hein. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire ici, mais ça va encore" commente le buteur dans les colonnes du Nieuwsblad. Lucas Stassin apprécie sa nouvelle vie à Saint-Etienne Le musée de la mine est la principale attraction selon Tripadvisor, suivi du club de football. "Pour moi, c'est l'inverse. Mais le musée peut toujours être amusant, en famille. Et vous avez un cinéma, un karting, un bowling, des restaurants, un centre-ville. Il n'y a pas tout ça à Westerlo." Pour Lucas Stassin, ce transfert ne représente donc finalement pas un grand changement. "La France n'est pas si différente de la Belgique. À Westerlo, on parlait l'anglais, le néerlandais et le turc. À peine le français. Ici, c'est uniquement en français. De ce point de vue, c'est beaucoup plus facile pour moi" a conclu Lucas Stassin.



