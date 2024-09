Luis Vazquez n'a (encore) pas convaincu, mais ce n'est pas la raison de son remplacement à la pause

Surprise au retour des vestiaires : Luis Vazquez était resté au vestiaire. Vu sa prestation, on se demandait si c'était un choix sportif.

De combien de crédit dispose encore Luis Vazquez ? Ce samedi, Brian Riemer n'a pas pu compter sur Kasper Dolberg, légèrement touché et logiquement laissé au repos alors que les semaines à venir seront infernales pour Anderlecht. L'Argentin était donc titulaire, et jouait gros.

En effet, depuis son arrivée, Vazquez n'a brillé que par bien trop brefs moments (on en revient encore bien trop souvent à ses 90 minutes sur la pelouse d'Eupen, il y a bientôt... un an, et à ses trois buts consécutifs en jaillissant du banc en février dernier). Cette saison, ses montées sont au mieux très moyennes, au pire catastrophiques.

A-t-il le niveau technique pour s'imposer à Anderlecht ? À l'heure actuelle, la réponse semble être non, mais on se rappelle que des attaquants techniquement peu doués s'étaient imposés au Sporting - et nous tenons la comparaison avec... Nicolas Frutos de la part de Frutos lui-même.

Mais ce samedi, Luis Vazquez n'a à peu près rien réussi durant ses 45 minutes... à part cette déviation chanceuse et involontaire qui ouvre, au moins, son compteur buts. Cela aurait pu le libérer psychologiquement, mais l'ancien de Boca a ensuite été malchanceux.

Stroeykens a fait mieux que Vazquez

En effet, si Vazquez n'est pas remonté sur la pelouse, cela n'a rien à voir avec une quelconque décision de Brian Riemer. Théo Leoni le révélait d'emblée en zone mixte : "Nous n'avons pas de chance, Kasper se blesse avant le match, Vazquez se blesse un peu pendant le match et Mario doit jouer en faux 9", déclarait-il.

C'est donc une blessure qui a forcé Anderlecht à finir le match avec Stroeykens devant. C'est là aussi qu'on voit les limites du système qui envoie les U23 en Challenger Pro League : les Futures jouant ce samedi aussi, Riemer n'a pas pu compter sur Goto ou Ure, qui ont là manqué une sérieuse occasion de se montrer.

Mario Stroeykens est loin d'avoir démérité dans ce rôle ingrat, jouant un rôle de pivot propre techniquement et combinant bien avec ses équipiers. Il a même inscrit un but crucial et "de buteur", se retournant dans le rectangle comme Vazquez n'en a pas encore été capable. La pression sur l'Argentin s'est accrue...