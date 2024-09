Théo Leoni calme le jeu et donne des raisons à la contre-performance d'Anderlecht

Anderlecht n'a pas été brillant ce samedi, c'est une certitude. Mais les Mauves s'en sont sortis, restent invaincus, et Théo Leoni relativise la performance de son équipe.

Théo Leoni était en réalité souriant en zone mixte après le partage concédé face à Westerlo, et donnait une analyse assez lucide concernant la contre-performance du RSCA. "On a très bien commencé avec un bon pressing pendant 20 minutes, puis il y a eu un moment de flottement et eux ont mieux joué", reconnaît le milieu de terrain.

"Malheureusement, on prend deux buts sur phase arrêtée. Mais en fin de match, on a pris des risques, joué vers l'avant. Sans parvenir à mettre le troisième but, mais il y a encore match mardi, samedi, mercredi, dimanche...", sourit Leoni. "Depuis le début de saison, on a surtout des parties de match. On domine, puis on est dominés... Il va falloir être constant sur 90 minutes".

Quant à l'explication de cette inconstance, là aussi Théo Leoni en a plusieurs : "Ca ne fait que 7 matchs cette saison, il y a eu beaucoup de nouveaux. Même Zanka et Jan-Carlo, ça ne fait que 4 matchs qu'ils sont là", pointe-t-il. "Il y a aussi eu la trêve internationale : Angulo est rentré hier, Sardella et Stroeykens ont fait 18h de vol il y a 3 jours ! Ce sont plein de petites choses qui font que ce match a été difficile à préparer, même si ce ne sont pas des excuses".

Leoni soutient aussi Riemer

Anderlecht doit donc "encore grandir", reconnaît Leoni. "Une saison est longue, on l'a vu l'année passée avec Bruges. Il faut continuer à écouter le coach, qui fait le maximum, qui donne tout pour tenter de trouver la bonne osmose. Nous devons être unis derrière lui, sinon c'est comme ça qu'on se mettra dans les problèmes. Il faut laisser le temps faire son oeuvre".

Brian Riemer, très tendu après la rencontre, appréciera cette marque publique de soutien de la part d'un de ses cadres. La situation de l'entraîneur danois ne paraît pas encore compromise à Anderlecht, mais le mois à venir sera probablement décisif...