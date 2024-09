Adriano Bertaccini a trouvé le mentor idéal à Saint-Trond : "Je connais Felice Mazzù depuis longtemps"

Adriano Bertaccini a ouvert le score pour Saint-Trond face à Louvain. L'attaquant de STVV est immédiatement allé célébrer son but avec Felice Mazzù. Une belle image.

Le changement d'entraîneur de Saint-Trond a porté ses fruits. Pour la première sous la houlette de Felice Mazzù, les Trudonnaires ont empoché leur première victoire de la saison, face à Louvain.

En fin de première période, STVV a pu compter sur l'ouverture du score d'Adriano Bertaccini, sur un service de Zahiroleslam. Directement, l'ancien buteur du RFC Liège a sauté dans les bras de son nouvel entraîneur.

"Je connais Felice depuis longtemps. Il vient de la même région que moi, mais mon père connaît aussi très bien sa famille. Je l'ai également connu comme entraîneur à Genk, pendant deux mois" lançait Bertaccini au micro du Belang van Limburg.

Adriano Bertaccini est heureux de retrouver Felice Mazzù à Saint-Trond

"Ce but, c'est une situation typique lorsque l'on joue en 3-4-3, plutôt qu'en 3-5-2, comme c'était le cas sous Lattanzio. Fujita a bien joué le coup, Zahiroleslam avait plusieurs options. J'ai vu l'espace devant moi, c'est évidemment ma plus grande qualité. C'est le plus grand changement depuis l'arrivée de Mazzù, ce système de jeu."

En fin de partie, c'est finalement Billal Brahimi qui a offert la victoire aux Canaris, d'un superbe but. "C'est un gros transfert pour Saint-Trond. Notre chaînon manquant. Billal est le type de joueurs dont on avait besoin pour gagner des matchs comme celui-ci" a conclu Bertaccini.