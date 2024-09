Le Standard récompensé pour son match référence, Charleroi place un homme, pas Anderlecht : découvrez notre onze du weekend

Comme chaque semaine, nous vous présentons notre 'Équipe de la semaine'. Les meilleures performances ont été regroupées par nos soins en un onze idéal. Cette semaine, Gand, Genk, Westerlo et le Standard ont chacun deux représentants.

Gardien

En gardien, nous optons pour Davy Roef, qui était en balance avec Simon Mignolet. Roef a cependant réalisé un très bon début de saison et mérite d'être récompensé. De quoi s'interroger encore un peu plus sur l'attitude de la direction gantoise, qui ne s'est pas encore manifestée pour prolonger son contrat.

Défense

Deux défenseurs de notre onze viennent de Westerlo. Bryan Reynolds et Emin Bayram ont donné du fil à retordre à Anderlecht. Bayram a marqué le premier but tandis que Reynolds s'est distingué avec son activité habituelle sur le flanc.

En défense centrale, nous ne pouvons pas passer à côté de Nathan Ngoy. Le défenseur du Standard a complètement surmonté son transfert raté à Luton Town et s'impose comme le leader défensif des Rouches. À ses côtés, on retrouve Zeno Van Den Bosch, qui a totalement éclos aux côtés d'Alderweireld.

Milieu de terrain

Dans l'entrejeu, Hans Vanaken est un habitué de cette rubrique. Avec les buts n° 99 et 100 de sa carrière, il a guidé le Club vers la victoire contre Courtrai. Et que dire de Jarne Steuckers ? Ajoutez-lui encore un but et une passe décisive. De quoi faire monter ses chiffres à six actions décisives en six matchs. Une période d'adaptation ? Non !

Daan Heymans est quant à lui devenu le joueur le plus important de Charleroi sous Rik De Mil. Difficile de passer à côté : l'ouvre-boîte carolo a inscrit contre le Beerschot son sixième but en sept matchs.

Attaque

Sur un poste inhabituel pour lui en tant qu'ailier, Noah Fadiga a été incroyable. Un but et quelques belles dribbles ont enthousiasmé les supporters. De l'autre côté, impossible de passer à côté de Yira Sor. Le Nigérian est un diable de vitesse de haut niveau. Un but et deux passes décisives pour lui. Imparable lorsqu'il est envoyé en profondeur avec la bonne passe. Et celles-ci viennent de Steuckers et Karetsas.

En pointe, on note la première de Soufiane Benjdida dans notre onze. Présent avec le SL 16 en D1B la saison dernière, il s'affirme de match en match. Au-delà de l'ouverture du score sur penalty, sa bicyclette depuis sa propre surface pour lancer Zeqiri vers le 0-2 était tout simplement sublime ! D'accord avec ce onze idéal ? Faites-le nous savoir en commentaire.