Un ancien de la maison pessimiste : "En cas de défaite contre Genk ou Charleroi, j'ai peur que ça soit game over pour Riemer"

La critique envers Brian Riemer s'intensifie. De plus en plus contesté, l'entraîneur danois tient bon.

La saison dernière, Brian Riemer avait déjà été contesté à la même période de l'année. Mis sous pression par la défaite inaugurale à l'Union, la série de matchs sans défaite qui avait suivi n'avait pas aidé à soigner sa cote de popularité. Le partage arraché en dernière minute à Courtrai avait été l'apogée de la première mini crise. Bien que le club soit toujours invaincu cette saison, le mal semble être plus profond.

"J'avais initialement l'impression que le problème résidait principalement dans les matchs à l'extérieur, mais cela s'étend maintenant aux matchs à domicile", explique Marc Degryse au Laatste Nieuws.

"Après avoir gagné contre Saint-Trond seulement dans le temps additionnel, et après le maigre 1-1 contre Louvain, ils n'ont pas réussi à battre Westerlo à domicile. Alors, il ne faut pas être surpris si les supporters râlent. Les critiques vis-à-vis de Brian Riemer se font de plus en plus entendre" poursuit l'ancien de la maison.

Une situation de pljus en plus intenable

La chance n'est pas non plus du côté du Danois. Vertonghen est sur la touche depuis un petit temps,sans parler de Thorgan Hazard. Et maintenant, voici que Kasper Dolberg s'ajoute (momentanément) à la liste. Et qu'Anders Dreyer apparaît usé après sa magnifique saison.

Mais cela n'explique pas tout : "Riemer dit des choses étranges. Samedi, je l'ai entendu dire que le niveau de jeu s'améliorait. De plus, il estime que 12 sur 18 n'est pas un mauvais bilan. Avec tout le respect que je lui dois, il se trompe à deux reprises".

Le Sporting et son entraîneur font face à une semaine cruciale : "Le jeu n'est pas meilleur - il reste pauvre avec le ballon - et 12 sur 18 n'est pas génial avec ce calendrier. Je crains que si Anderlecht perd contre Genk ou Charleroi cette semaine, ça ne soit game over pour Riemer".

Des considérations qui vont désormais relever du Conseil d'Administration, prévu pour demain. Anderlecht aborde trois matchs à domicile en dix jours avec les réceptions de Genk, Charleroi et Ferencvaros. Si Riemer sera bien sur le banc face au racing demain soir, ce triptyque s'annonce crucial pour la suite de son aventure au Lotto Park.