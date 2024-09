Un défenseur de Dender sait où le problème était contre le Standard

Tout comme contre le Club de Bruges, Dender a mal commencé le match contre le Standard. Et les promus n'ont pas réussi à revenir dans le coup...

Le contre d'Andi Zeqiri qui a apporté le but décisif était particulièrement beau. Le retourné acrobatique de Benjdida pour lancer Zeqiri valait le détour.

Mais Dender rencontre cette saison un problème récurrent : de mauvais débuts de rencontre lors des matchs à domicile. Bien qu'ils s'en soient sortis contre l'Union et Courtrai, ils n'ont pas pu redresser la situation contre des adversaires plus forts tels que le Club Bruges et le Standard.

Vincent Euvrard a relativisé le mauvais départ. "Contre Courtrai et l'Union, nous n'avons presque rien concédé. Contre le Club de Bruges, c'était plus dû à la qualité de l'adversaire", a déclaré Euvrard. "En déplacement contre Gand, Saint-Trond et le Beerschot, nous étions immédiatement concentrés."

Ce qui préoccupe davantage Euvrard, ce sont les erreurs défensives que son équipe continue de commettre. "C'est la deuxième fois d'affilée que nous concédons un penalty inutile. Nous ne devons pas être surpris par un long ballon dans notre dos", a déclaré l'entraîneur.

Le défenseur Gilles Ruyssen a quant à lui admis qu'il reste du travail à faire. "Une mauvaise communication était à l'origine du premier but encaissé", a-t-il déclaré. "Nous avions beaucoup de possession de balle, mais il y avait trop peu de surprise dans notre jeu pour mettre réellement la pression sur le Standard".

"Nous avons échoué dans les deux zones de vérité, alors que le Standard a marqué deux fois à partir de quelques occasions. Mais bon, nous ne sommes "que" Dender, après tout. Une défaite fait partie du processus que nous traversons en tant que club", concluait Ruyssen.