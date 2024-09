Alors, le Bayern était-il trop grand pour Vincent Kompany ? "Quelles étaient déjà mes chances de connaître cette carrière de joueur ?"

La nomination de Vincent Kompany à la tête du Bayern Munich avait fait grand bruit, en Allemagne. Mais, progressivement, l'ancien Diable Rouge est en train de mettre tout le monde d'accord.

La nomination de Vincent Kompany à la tête du Bayern Munich avait fait grand débat, cet été. Beaucoup disaient qu'après ses passages en demi-teinte à Anderlecht et à Burnley, l'ancien défenseur central n'avait pas les épaules pour reprendre le Rekordmeister, que le club était trop grand pour lui.

Mais Vince the Prince est en train de prouver le contraire à tout le monde. Les Bavarois ont réussi leur entame, en championnat, et se sont offerts le plus large succès de leur histoire en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb, ce mardi.

Vincent Kompany n'a jamais douté de ses capacités

En conférence de presse, après la rencontre, Vincent Kompany est revenu sur ses débuts en tant qu'entraîneur du Bayern, et les commentaires qu'il pouvait lire ici et là dans les moments suivants l'annonce de sa nomination.

"Je vais vous expliquer rapidement quelque chose, juste pour prouver ce que je dis. Je suis né à Bruxelles, mon père était un réfugié venu du Congo. En sachant ça, quelles étaient mes chances de jouer en Premier League, de gagner des titres comme joueur et de devenir le capitaine de mon équipe nationale ? Les chances étaient de 0.000 et quelque chose."

"Maintenant, je suis coach. Devrais-je arrêter de croire en moi et de croire en ce que je peux atteindre à cause de ce que les autres disent de moi ? La mentalité est de continuer jusqu'à la fin. Si tu échoues, tu échoues. Si tu réussis, c'est très bien, mais tu pourras toujours devenir meilleur."