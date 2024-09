Officiel : Brian Riemer n'est plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht !

L'inévitable s'est produit, ce jeudi. Brian Riemer n'est officiellement plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht.

La défaite subie contre le Racing Genk a été celle de trop, après des semaines, des mois sans fond de jeu au Lotto Park. Les supporters l'ont demandé, l'ont scandé après la victoire des Limbourgeois à Anderlecht, mardi. "Riemer buiten", c'est officiel !

"Le RSC Anderlecht met fin à la collaboration avec l'entraîneur Brian Riemer. Le club tient à remercier Brian pour son engagement durant les 1 an et 9 mois passés à la tête de l'équipe première. Cependant, la direction du club estime que les performances de l'équipe étaient insuffisantes, et a donc décidé de mettre fin à la collaboration" indique le RSCA dans un communiqué publié ce jeudi matin.

Brian Riemer n'est plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht

"Durant son mandat d'entraîneur, Brian Riemer a toujours fait preuve d'un grand dévouement à l'égard de notre club. Avec son attitude positive et son éthique de travail, Brian a joué un rôle indéniable dans le renouveau sportif la saison dernière. Le club tient à remercier Brian et à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière."

Anderlecht va évidemment lui nommer un successeur. En attendant, c'est David Hubert qui va assurer l'intérim. "David a terminé sa carrière de joueur avec les Mauve et Blanc et, après une saison en tant qu'entraîneur adjoint des RSCA Futures, il était cette saison l’entraîneur principal des U18."