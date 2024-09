"La motivation est la même" : Yannick Carrasco bientôt de retour avec les Diables Rouges ?

Yannick Carrasco s'exprime sur sa motivation et évoque sa relation avec le Portugal.

Absent de la dernière liste de Domenico Tedesco, il est difficile de savoir si Yannick Carrasco sera dans la prochaine sélection de la Belgique.

Le Diable Rouge explique ne pas avoir perdu de motivation en Arabie saoudite : "La motivation est la même, mais les idées sont différentes. J'aime le football, j'aime jouer, je suis compétitif, et ce sera toujours ainsi dans n'importe quelle équipe où je joue. C'était pareil quand j'ai joué en Chine. Je veux toujours aider, sur et en dehors du terrain, avec mon talent. C'est un très beau défi", déclare le Belge au quotidien portugais A Bola.

Mais quelle est la réelle source de motivation de l'ancien joueur de l'Atlético dans le football ? "Eh bien, tout, en réalité. Le football est ma vie, en dehors de ma famille, mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Mon rêve était de devenir footballeur, et je suis très heureux car cela fait de nombreuses années que je peux exercer ce métier. J'espère pouvoir le faire encore pendant de nombreuses années."

Abandonné quand il était jeune

Yannick Carrasco s'est également exprimé sur ses origines portugaises :"Le Portugal fait partie de mon histoire. Je pense que tout le monde sait que mon père m'a abandonné quand j'étais jeune. Il était portugais, donc une partie de mon sang est portugaise. Non, le Portugal n'est pas une souffrance pour moi."

"Le second mari de ma mère était également portugais, et j'ai deux frères et sœurs, une sœur et un frère, dont le père est portugais. J'allais en vacances avec lui au Portugal, donc j'ai de bons souvenirs, et j'y ai aussi passé de bons moments. Il était d'Elvas et mon père de Campo Maior."