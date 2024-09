Antonio Conte n'épargne pas Lukaku : "Il n'est pas encore dans la forme attendue"

Romelu Lukaku n'a pas aidé le Napoli à aller chercher les trois points sur la pelouse de la Juventus. Le Belge avait connu des débuts de feu pour les Partenopei mais connaît le contrecoup.

La Juventus et Naples ont partagé l'enjeu (0-0) ce samedi et Romelu Lukaku n'a pas été des plus inspirés face à la Vieille Dame. Après avoir marqué deux buts et donné deux passes décisives en deux rencontres, le Belge a vécu son premier match vraiment compliqué depuis son arrivée à Naples.

Lukaku a d'ailleurs été sorti à la 70e minute par Antonio Conte, qui a souligné les difficultés offensives de son équipe. "Nous aurions pu mieux exploiter les occasions que nous nous sommes créés", regrettait l'entraîneur napolitain.

Après avoir manqué toute la préparation estivale en attente de son transfert, Romelu Lukaku a désormais un retard physique à rattraper et ses débuts brillants avec Naples ne doivent pas le faire oublier. Conte sait que son attaquant n'est pas encore en forme.

"Romelu n'est pas encore dans la forme que j'attends de lui. Mais bien sûr, il est arrivé dans les derniers", concluait Antonio Conte.

Romelu Lukaku avait notamment fait l'impasse sur la trêve internationale de septembre pour pouvoir travailler à son retour. On s'attend cependant à ce qu'il réintègre la sélection de Domenico Tedesco en octobre... et retourne donc à Rome, où il évoluait la saison passée, pour affronter l'Italie.