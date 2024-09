Déjà un premier transfert... hivernal, et un premier coup manqué pour le Club de Bruges

En été, la presse suédoise révélait que le Club de Bruges s'intéressait à Marcus Linday, qui évolue au Västerås SK. Un coup que le FCB ne réalisera pas, puisque l'information est déjà officielle : Linday rejoindra Heerenveen... en janvier.

Si son mercato est aussi basé sur des recrues avec une certaine expérience au plus haut niveau et un certain calibre, le Club de Bruges aime s'offrir quelques pépites susceptibles d'exploser au plus haut niveau.

Durant les mercatos, les Blauw & Zwart suivent énormément de jeunes joueurs, mais ne passent pas toujours à l'attaque. Ce qui fut le cas, cet été, pour Marcus Linday, jeune milieu de terrain suédois évoluant au Västerås SK.

La presse suédoise révélait, début août, que le Club était en concurrence avec le Lech Poznan et Heerenveen pour le joueur de 21 ans, mais que personne n'avait encore émis la moindre offre.

Une cible que le Club de Bruges n'a pas menée plus loin, au contraire d'Heerenveen, qui n'a pas perdu de temps, même si le mercato estival avait fermé ses portes aux Pays-Bas.

Le transfert... hivernal est déjà officiel, Marcus Linday rejoindra la Eredivisie au mois de janvier. Le Suédois disputera les sept dernières rencontres de son championnat local avec son club, actuelle lanterne rouge, avant de rejoindre Heerenveen en hiver. Un coup estimé à 1.5 million d'euros.