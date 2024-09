Nathan Verboomen en ouverture, un mauvais souvenir pour le Standard : découvrez les arbitres désignés pour la 9e journée de Pro League

Une fois encore, les discussions arbitrales sont sur toutes les lèvres, en ce début de saison. Les erreurs fusent dans tous les sens et, chaque semaine, le public belge a droit à la vidéo de Jonathan Lardot tentant d'expliquer pourquoi tout le monde a vu ce que les arbitres et le VAR n'ont pas souligné.

C'est dans ce contexte que la neuvième journée de Jupiler Pro League débutera, ce vendredi soir, par une affiche entre le Sporting Charleroi et le Club de Bruges arbitrée par Nathan Verboomen, avec Michiel Allaerts dans le VAR.

Samedi, la rencontre entre le Racing Genk et Malines sera orchestrée par Jasper Vergoote, tandis que le duel entre le Standard et Westerlo sera dirigé par un arbitre qui ne réussit généralement pas aux Rouches : Bram Van Driessche. Pour cet affrontement, le responsable VAR sera Bert Put. Samedi soir, Kevin Van Damme sera en charge de Dender - Anderlecht.

Dimanche en début d'après-midi, le derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot sera arbitré par Lothar D'Hondt, avec Jan Boterberg à la vidéo. Plus tard dans la journée, Union - Courtrai se jouera sous les ordres de Bert Put.

En fin de week-end, La Gantoise - Louvain se déroulera sous la conduite de Lawrence Visser, tandis que l'ultime rencontre de cette neuvième journée, entre le Cercle de Bruges et Saint-Trond, sera dirigée par Wim Smet.

