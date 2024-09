Autrefois héros face aux Diables Rouges, il s'en prend à Pep Guardiola : "Il a ruiné le football"

Tim Howard est retraité depuis plusieurs années déjà et travaille désormais en MLS. Ce qu'il voit aujourd'hui en Angleterre, où il a évolué la majeure partie de sa carrière, ne lui plaît pas... et il tient Pep Guardiola pour responsable.

Pep Guardiola a-t-il changé le visage du football européen ? Beaucoup pensent que oui, mais voient cela comme un compliment. Le style de jeu prôné par le Catalan est devenu une référence, et ce depuis ses débuts à la tête du FC Barcelone.

Mais Tim Howard, lui, n'est pas fan de cette mode. L'ancien gardien de but international étatsunien, retraité depuis 2020 et une dernière pige à Memphis, estime que Guardiola a "ruiné le football". "Dans tous les sens du terme ! Pep Guardiola a fait croire à tout le monde que c'était possible de jouer ce style de jeu, mais ce n'est pas possible", déclare Howard dans le podcast "It's called soccer" avec Jamie Carragher et Gary Neville.

"Seules trois équipes au monde peuvent jouer comme ça. Parfois, vous devez être plus pragmatique", estime Howard. L'ancien gardien de but d'Everton estime que le jeu de Mauricio Pochettino, qui a pris la tête de l'équipe nationale des USA, est plus adaptable.

"Si vous regardez ses équipes à Tottenham, les joueurs avaient la possibilité de s’exprimer, mais ils étaient en fin de compte très solides défensivement", continue l'Américain. "Si Pochettino réussit à inculquer cela, les USA ont ensuite assez de joueurs pour être dangereux devant".

Tim Howard était rentré dans la légende du football international avec une performance quatre étoiles en 8e de finale de la Coupe du Monde, face à la Belgique. Le portier des USA avait alors écoeuré les attaquants belges, réussissant 16 arrêts lors du même match - un record qui tient toujours.