Grejohn Kyei ne regrette pas son départ du Standard pour Charleroi, que du contraire : "J'ai tout de suite foncé"

Grejohn Kyei prend ses marques à Charleroi. Un club qui semble mieux lui correspondre que le Standard.

Grejohn Kyei est le nouvel attaquant de Charleroi. Et il s'y plait bien : "Ca c'est très bien passé avec le groupe, je me suis intégré rapidement. J'ai retrouvé Isaac Mbenza, contre qui j'ai joué chez les jeunes, on a quelques amis en commun. Il y a beaucoup de francophones dans l'effectif, ca s'est fait naturellement" explique-t-il sur les canaux officiels du club.

Que vient-il chercher dans le Pays Noir ? De la confiance, celle qu'il ne trouvait pas au Standard, où les désaccords avec Ivan Leko étaient trop nombreux pour permettre de collaborer : "J'arrive à un âge où je dois jouer. Ici, le système de jeu me convient, le style de jeu me correspond mieux, j'ai tout de suite foncé".

Buteur dès son premier match

A Charleroi, il doit être le point de liaison de Rik De Mil en attaque : "J'échange beaucoup avec les autres joueurs offensifs pour comprendre comment ils jouent. J'aime avoir des centres, des ballons en profondeur, mais avant tout jouer en soutien. Je ne connaissais par Rik De Mil. C'est quelqu'un de bien. Il sent le foot, il vit le foot. Il est impliqué. Il m'a directement dit ce qu'il attendait de moi, j'ai adhéré".

Le football belge a, sur papier, de quoi lui convenir : "Par rapport aux autres championnats où j'ai évloue, ça joue fort sur le physique et l'intensité. En France, c'est peut-être plus technique, moins intense, c'est plus dans les 30 derniers mètres que la différence se fait".

Tout est en place pour le voir performer sur le terrain. S'il ne se fixe pas publiquement de nombre de buts comme objectif, l'ancien de Clermont se sait attendu au tournant et veut conquérir le cœur des supporters carolos pour ainsi faire oublier son passé rouche : "Je ne savais pas comment les supporters allaient m'accueillir. J'ai réussi à marquer dès mon premier match pour peut-être inverser la tendance".