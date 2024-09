Nicolas Raskin vit un début de saison difficile : Philippe Clément explique

Nicolas Raskin revient de blessure aux Glasgow Rangers, et n'est donc pas encore titulaire. Un début de saison compliqué que Philippe Clément relativise.

Où est Nicolas Raskin ? Le milieu de terrain belge de 23 ans devrait jouer ce soir en Europa League, lors du déplacement des Glasgow Rangers à Malmö. Il pourrait même être titulaire, mais ce serait une première cette saison pour lui.

En effet, Raskin n'a pas encore débuté un match depuis son retour de blessure. Il est monté 10 et 17 minutes face au Celtic et Dundee, et est resté sur le banc récemment en Coupe d'Écosse. Mais Philippe Clément, son entraîneur, est très optimiste concernant sa saison à venir.

"Il n'est pas à son top actuellement, bien sûr, il revient de blessure. Mais il va de mieux en mieux et retrouve sa forme passée petit-à-petit", assure le coach belge dans le Scotland Herald. La concurrence arrivée cet été à Glasgow ne devrait pas inquiéter Raskin, à en croire Clément.

"Lors des 4 prochains mois, nous allons jouer tous les trois jours. Ce n'est jamais arrivé en football, surtout pour les internationaux", souligne-t-il. "Il y a eu tellement de matchs, sans trêve hivernale. Alors nous aurons certainement besoin de tous ces joueurs à leur meilleur niveau, afin de performer sur quatre fronts. Car nous avons des ambitions dans les quatre compétitions".

Ce soir, à 18h45, les Rangers entament leur campagne en déplacement à Malmö. C'est ensuite l'Olympique Lyonnais qui ira défier l'équipe de Clément et Raskin à Glasgow. L'Union Saint-Gilloise, elle, ira en Ecosse en janvier prochain.