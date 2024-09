"The Kid" is back ? Yari Verschaeren reprend des couleurs après un début de saison très difficile

Que n'a-t-on pas pu écrire sur Yari Verschaeren depuis le début de saison ! Le milieu créatif du RSCA n'était clairement pas à son meilleur niveau, mais David Hubert lui a maintenu sa confiance.

Yari Verschaeren n'a pas seulement livré son meilleur match de la saison mercredi contre Ferencvaros. Il a tout simplement livré son premier match correct, tout court. Une très belle prestation, dynamique, disponible, durant laquelle il a idéalement fait le lien entre Leander Dendoncker et la ligne offensive.

Une performance récompensée par un but plein de précision. Sa reprise en un temps a surpris Dibusz, certes pas très réactif sur le coup. "J'ai eu la sensation que c'était mieux de frapper en un temps", résumait modestement Verschaeren après la rencontre.

Hubert a-t-il compris Verschaeren ?

Ces quelques mots résument l'impression que l'on avait en direct : qu'enfin, le n°10 du RSC Anderlecht avait des sensations. Qu'il sentait le jeu, plutôt que le ralentir. A-t-il pour autant retrouvé son meilleur niveau ? Il faudra que cette prestation soit suivie d'autres pour qu'on le pense. Car depuis le début de la saison, la "moyenne" de Verschaeren resterait largement négative s'il fallait l'évaluer aujourd'hui.

Il est toutefois remarquable que cette performance survienne peu après le départ d'un Brian Riemer qui était un vrai fan du joueur. Avant sa grave blessure, une de plus, sur la pelouse de Louvain en mars 2023, "The Kid" (qui finira bien par ne plus en être un) était le maître à jouer du Danois et on se demandera toujours où ils en seraient, Verschaeren comme Riemer, sans cette rupture des ligaments croisés.

David Hubert, cependant, a redonné un peu de liberté à Yari Verschaeren, tout en mettant du liant dans le jeu d'Anderlecht et resserrant les lignes. Sauf surprise, on ne devrait plus voir le joueur dans un autre rôle que ce 8 très offensif. On se rappelle que Riemer avait comparé Verschaeren à "son Modric", toutes proportions gardées, ce qui en avait fait rire certains. Hubert semble avoir compris l'idée.