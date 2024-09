Timmy Simons élogieux avant de rencontrer le Standard : "Beaucoup d'équipes leur envient cela"

Le KVC Westerlo jouera à l'extérieur contre le Standard ce samedi. L'entraîneur Timmy Simons a préfacé la rencontre face aux Rouches.

Le KVC Westerlo occupe actuellement la huitième place au classement après un bon début de championnat. Ils ne sont qu'à 8 points de la première place, qu'ils ont déjà occupée pendant plusieurs journées. Cela devrait certainement motiver davantage les joueurs.

Mais jouer contre le Standard n'est jamais facile. Les Rouches n'ont pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais en encaissent également très peu. Cependant, l'entraîneur Timmy Simons ne veut pas qualifier l'équipe d'ennuyeuse à regarder jouer.

"Je ne qualifierais pas le Standard d'ennuyeux, mais plutôt bien organisé. Ils ont gardé leur cage inviolée six fois en huit matchs. C'est une qualité que de nombreuses équipes recherchent", a-t-il déclaré en conférence de presse à Het Gazet van Antwerpen.

"De plus, ils ont désormais plus de qualités offensives et peuvent changer de cap. Peut-être qu'ils aborderont le match différemment devant leur public", a-t-il ajouté.

Westerlo joue un football très attractif cette saison. Seul le leader, Genk, a marqué plus de buts que les Campinois. Le style de jeu de Simons fonctionne, il n'aura donc pas besoin de faire beaucoup de changements.

"Nous de nouveau jouer notre jeu, en pressant beaucoup. Les occasions que nous aurons seront rares. Contre le Standard, nous aurons peut-être seulement quatre ou cinq chances. Cette fois, nous devrons saisir nos opportunités", a-t-il conclu.