Anderlecht aurait-il dû gérer autrement le cas Francis Amuzu ? "Ils pourraient peut-être le regretter, et lui aussi"

Francis Amuzu s'est à nouveau blessé contre Ferencvaros cette semaine. Son corps continue de lui jouer de mauvais tours.

C'est déjà la troisième blessure subie par Francis Amuzu cette saison. En juillet et en août, il a déjà manqué trois matchs en raison de blessures à la cheville et, déjà, à l'ischio-jambier. Même si sa nouvelle indisponibilité ne semble pas trop lourde, cela le casse une nouvelle fois dans son élan.

"C'est vraiment dommage pour Francis", se lamente Franky Van der Elst dans Het Nieuwsblad. "Je le connais encore des moins de 19 ans nationaux, lorsque j'y étais assistant. C'est un gars génial".

"Bien éduqué, toujours sympathique, toujours souriant - personne n'a un plus beau sourire que Ciske. On ne peut pas lui en vouloir, on lui souhaite tout le meilleur, mais ces derniers temps, il a eu beaucoup de malchance. La saison dernière, il a déjà été absent quatre mois en raison de pubalgie, il a manqué le début de la saison cette saison, et le revoilà encore sur la touche" énumère Van der Elst.

Des regrets éternels ?

Amuzu a déjà connu de nombreuses blessures tout au long de sa carrière, mais mis à part cela, le consultant estime que l'ailier n'a guère progressé. "Il a percé à Anderlecht, mais après ses bonnes périodes en 2021 et 2022, je n'ai pas vu de progrès".

Les Mauves auraient pourtant pu vendre Amuzu depuis longtemps. Il y a deux ans, Nice a déposé neuf millions sur la table : "A posteriori, ils pourraient regretter cela, et lui aussi, car Nice l'a bel et bien fait".

"Ils ont probablement pensé à l'époque qu'il vaudrait encore plus l'année suivante. Maintenant, Ciske n'a que 25 ans. Espérons qu'il y aura encore une progression en matière de rendement. Et qu'il se remettra vite en forme, car la campagne européenne vient de commencer et bientôt un nouveau coach sera en place" conclut Franky Van der Elst.