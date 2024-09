Le duo idéal de Leko aligné pour la première fois ? Découvrez la composition probable du Standard pour la réception de Westerlo

Le Standard a une bonne occasion d'accrocher le wagon des leaders en s'imposant face à Westerlo, ce samedi soir. Découvrez la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Le Standard de Liège reçoit une équipe de Westerlo qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres, ce samedi soir (18h15) à Sclessin, et a l'occasion d'accrocher le bon wagon d'un championnat très serré en cas de victoire.

Une partie pour laquelle Ivan Leko pourra compter sur le gardien ayant réussi le plus de clean-sheets depuis le début de la saison : Matthieu Epolo. Devant le jeune portier, en l'absence de David Bates, Souleyman Doumbia et Boli Bolingoli, blessés, on devrait retrouver un trio composé de Bosko Sutalo, Ibe Hautekiet et Nathan Ngoy, qui s'est entraîné cette semaine après son absence du week-end dernier et qui va mieux.

L'entraîneur croate considère Marlon Fossey comme titulaire indiscutable, et va le reconduire sur le flanc droit. À gauche, Ilay Camara semble gagner le bras de fer, mais Henry Lawrence, auteur de bonnes prestations depuis le début de saison, n'a pas encore dit son dernier mot. Avantage à l'ancien du RWDM, cependant.

Eckert Ayensa et Zeqiri ensemble pour la première fois ?

Dans le cœur du jeu, on ne devrait pas voir de grand changement. Le capitaine Aiden O'Neill sera reconduit, Marko Bulat aussi, au poste de numéro 10, et la seule inconnue demeure le poste de numéro "8", occupé par Léandre Kuavita ou Isaac Price, qui a perdu sa place dans le onze depuis l'arrivée des attaquants en fin de mercato.

Devant, d'ailleurs, Ivan Leko pourrait aligner pour la première fois le duo qu'il considère comme idéal, cette saison : Dennis Eckert Ayensa, monté au jeu pour la première fois la semaine dernière face à ses anciennes couleurs et remis de sa légère blessure, ainsi qu'Andi Zeqiri, buteur à Dender. Soufiane Benjdida ferait donc les frais de la première titularisation de "DEA".

La composition probable du Standard : Epolo - Sutalo, Hautekiet, Ngoy - Camara, O'Neill, Kuavita (Price), Bulat, Fossey - Eckert Ayensa - Zeqiri.