🎥 Christian Benteke (doublé) consolide sa place de meilleur buteur, Dante Vanzeir buteur malgré la claque lors du derby

Les Belges ont été inspirés ce week-end en MLS, Christian Benteke et Dante Vanzeir ont trouvé le chemin des filets.

Christian Benteke connait une saison riche en buts et a encore fait parler la poudre avec DC United. Le Belge a planté un doublé et consolidé son statut de meilleur buteur de la Major League Soccer (MLS).

La soirée n'a pourtant pas été simple. DC jouait à domicile et menait dès la demi-heure de jeu grâce à l'ancien Diable Rouge. Mais après le repos, Hernandez (54e) puis Russell-Rowe (57e) faisaient complètement pencher la partie en l'espace de trois minutes. Christian Benteke a toutefois fait parler la poudre en fin de partie (81e) sauvant un point précieux dans la course aux play-offs.

L'attaquant de 33 ans compte désormais 21 buts en 27 matches de championnat devant le Franco-Gabonais Denis Bouanga (Los Angeles FC). Au classement de la Conférence Est, DC United est provisoirement 12e avec 34 points en 31 matches, à trois points d'une place en play-offs. En cette fin de saison régulière, c'est ce ticket que cherche absolument à décrocher la formation du Belge.

Deuxième but consécutif pour Dante Vanzeir

Après son but face à Atlanta le week-end dernier, Dante Vanzeir a encore trouvé le chemin des filets. L'ancien buteur de l'Union a réduit le score à la 28e minute suite à un coup de coin, inscrivant son quatrième but de la saison.

Mais les New York Red Bulls ont pris une claque 1-5 à domicile lors de ce derby face au voisin du New York City FC. Malgré cela, l'équipe de Dante Vanzeir est sixième au classement avec 44 points, et est déjà assurée d'une place en play-offs.

