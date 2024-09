Le Beerschot prend l'eau à l'Antwerp, les supporters des Rats font arrêter la rencontre !

Ils avaient prévenu qu'ils feraient tout pour arrêter la rencontre si leur équipe n'affichait pas un meilleur visage que ces dernières semaines : les supporters du Beerschot ont tenu parole. L'Antwerp déroulait, et le derby d'Anvers a été arrêté.

À la pause, les débats étaient assez équilibrés pour que les supporters du Beerschot se tiennent dans la tribune visiteur. Si l'Antwerp menait sur une belle phase ponctuée d'une jolie frappe d'Ondrejka, le Beerschot se créait des opportunités en contre, notamment via un très mobile Al Sahafi sur le flanc droit.

L'Antwerp aurait cependant pu faire le break à plusieurs reprises, via un Valencia intenable et un Vincent Janssen finalement hors-jeu au terme d'une superbe action collective. Il y avait une classe d'écart, mais le Beerschot résistait et, surtout, montrait du caractère, ce qui calmait un public très chaud en avant-match.

Mais au retour des vestiaires, cette belle organisation des Rats va voler en éclats. C'est une inspiration de génie de Tjaronn Chery qui précipitera la débâcle : trouvé à l'entrée du rectangle, le Surinamais enchaîne un contrôle-frappe supersonique (2-0, 58e). Quelques minutes plus tard, rebelote : Chery enroule du même endroit et fait 3-0, pour le plus beau doublé de la saison probablement.

Déjà, ça gronde dans les tribunes, mais les supporters du Beerschot n'ont même pas le temps de réagir : c'est déjà 4-0 via Janssen qui ponctue une belle action de l'Antwerp. Là, c'est la goutte d'eau : des fumigènes et des feux de bengale sont lancés sur le terrain.

Mr D'Hondt renvoie les 22 acteurs au vestiaire à la 75e minute ; dix minutes plus tard, après avoir tenté de remonter sur la pelouse, il doit mettre un terme à la rencontre. Selon le nouveau règlement, le dernier quart d'heure de jeu devra être terminé, même si la rencontre, à n'en pas douter, a définitivement tourné en faveur du Great Old...