Alexandro Calut, la surprise d'Ivan Leko contre Westerlo : "Ça fait quelques semaines que je m'entraîne à cette position"

Surprise pour reprendre la seconde période de Standard - Westerlo. Ce n'est pas Lucas Noubi, voire Henry Lawrence qui a remplacé Nathan Ngoy, mais bien Alexandro Calut. Le défenseur latéral, que Leko semble reconvertir en défenseur central, a réalisé une montée encourageante.

Il fut la surprise de la seconde période du Standard. C'est Alexandro Calut qui a remplacé Nathan Ngoy, victime d'une rechute, au repos de la rencontre face à Westerlo, samedi soir. Après la partie, le défenseur de 21 ans est venu s'exprimer à notre micro et a analysé sa prestation, réalisée au poste de défenseur central, un petit peu différent de son rôle de latéral habituel.

"Le coach m'a dit que j'allais jouer à cette position. Il m'avait dit avant le match de me tenir prêt, et c'était mon jour. Il m'a expliqué comment tenir le numéro 77 (NDLR : Josimar Alcocer) et je suis rentré. Je me suis bien senti, je joue chaque semaine à cette position à l'entraînement, un petit peu tous les postes."

Une montée au jeu encourageante pour la surprise de Leko, Alexandro Calut

Sur la prestation collective. "On a bien commencé le match, avec plusieurs occasions. On n'a pas su les mettre, c'est frustrant de perdre une telle rencontre. Il y a eu plus de situations offensives, on avait davantage travaillé ça pendant la semaine."

C'est le 1-2 inscrit par Matija Frigan, quelques instants après l'égalisation d'Andi Zeqiri, qui a coupé l'herbe sous le pied des Rouches. "Je pense qu'il y a eu un petit peu trop d'excitation, ce qui fait qu'on a pris le deuxième but très vite. Vous connaissez les supporters, ici, à Sclessin. On a été pris dans l'excitation du but."

"Il faut oublier ce match rapidement et directement se concentrer sur le Clasico. Je ne sais pas si c'est le meilleur match pour se relancer, mais un Clasico, ça se gagne. Le coach nous avait dit que le vainqueur du match prendrait la deuxième place. On n'a pas su le faire, c'est évidemment frustrant. Le championnat va vite, mais ce n'est que le début de saison."