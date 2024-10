Anderlecht et La Gantoise n'ont pas intérêt à se louper ; le Club de Bruges, l'Union et le Cercle encore moins...

Cette semaine s'annonce très chargée dans les compétitions européennes. Cela concerne également les équipes belges, qui seront en action dans 5 rencontres. Pour plusieurs équipes, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un match crucial pour la suite...

Outre les gains sportifs et financiers pour le Club de Bruges, l'Union SG, Anderlecht, La Gantoise et le Cercle de Bruges, il y a aussi la situation du coefficient. En ayant à l'esprit la perspective de peut-être obtenir des places européennes supplémentaires ou de meilleurs billets européens pour les équipes classées 2ème et 3ème, cela est important.

Le football belge a connu quelques années exceptionnelles. Il y a deux saisons, nous avons obtenu pas moins de 14,200 points. Et la saison dernière également, les équipes de la Jupiler Pro League ont obtenu 14,400 points.

Une nouvelle opportunité de points pour le Club de Bruges ?? dans la nouvelle Ligue des Champions ce soir contre Sturm Graz ??



Parce que les points de coefficient sont "quelques-unes de mes choses préférées" ?



?‍? Qui osera faire une prédiction ? Serons-nous dans une ambiance de yodel ou une rivière de larmes belges ?



#STUCLU pic.twitter.com/sikAVQklhq — Le coefficient belge (@Coefficient_BE) 2 octobre 2024

Les clubs belges s'en sortent vraiment bien. La Belgique est actuellement huitième au classement de l'UEFA et grâce aux points bonus du Club de Bruges qui est directement qualifié pour la Ligue des Champions, quelques bonnes affaires ont déjà été faites cette saison.

36 occasions de gagner des points

La Belgique et ses clubs auront pas moins de 36 opportunités de gagner des points supplémentaires lors de la première phase des compétitions europénnes. Le Club de Bruges, Anderlecht et l'Union SG auront huit matchs, tandis que le Cercle de Bruges et La Gantoise en auront six. Cependant, il n'en reste plus que 33, car un match de Ligue des Champions et un de Ligue Europa ont déjà été joués.

Les concurrents directs de la Belgique, le Portugal et la République tchèque, sont les deux meilleurs pays d'Europe en ce début de saison. La Belgique occupe actuellement la quatorzième place du classement européen de cette saison. Lentement mais sûrement, les Néerlandais perdent du terrain et voient les Portugais se rapprocher. En haut du classement, l'Angleterre conserve la tête, suivie par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France.

⏰ Il est temps de jeter un coup d'œil au classement

↘️

6 Pays-Bas ?? 55.733 (+0.833) (5/6)

7 Portugal ?? 51.816 (+0.400) (5/5)

8 Belgique ?? 45.000 (+0.400) (5/5)

9 République tchèque ?? 39.850 (+0.600) (4/5)

10 Turquie ?? 36.900 (+0.800) (4/5) — Le coefficient belge (@Coefficient_BE) 27 septembre 2024

Raison de s'inquiéter ? Pas pour l'instant, car l'année dernière aussi la Belgique avait commencé modestement le classement annuel et avait pu ensuite accumuler beaucoup de points en allant loin dans les coupes européennes.

Cette semaine pourrait toutefois être cruciale, car plusieurs équipes pourraient accumuler des points. Ces points pourraient également être importants pour atteindre au moins le top 24 dans les diverses coupes à la fin de la saison. De cette manière, il y aura encore des matchs après le Nouvel An.

Des matchs très importants à venir

La Gantoise se rend à Chelsea en Conference League, tandis qu'Anderlecht se rend à la Real Sociedad en Europa League. Pour eux, la victoire pourrait signifier des points bonus supplémentaires pour le coefficient.

Le Club de Bruges n'a pas vraiment le choix contre Sturm Graz et doit gagner pour rester dans la course pour le top 24, il en va de même pour l'Union SG contre Bodo/Glimt. Ensuite,le Cercle de Bruges qui commence sa campagne contre Sankt Gallen.