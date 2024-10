Les sites de paris en ligne, c'est fini : Anderlecht dévoile son nouveau sponsor maillot, présent dès ce jeudi à la Sociedad !

Cette saison, le RSC Anderlecht a disputé ses premières rencontres avec le sponsor maillot "Napoleon Sports & Casino", marque présente sur tous les équipements des joueurs de plus de 21 ans.

En effet, comme c'est le cas au Standard avec Circus, ainsi que dans tous les autres clubs de Belgique, les joueurs mineurs ne peuvent pas porter la marque d'un site de paris en ligne.

Et dès le 1ᵉʳ janvier 2025, les clubs belges ne pourront plus du tout porter de publicités pour un site de paris sur leur équipement. Un sacré manque à gagner, que les clubs ont dû compenser en se trouvant un nouveau sponsor pour leurs équipements. Anderlecht vient d'annoncer le sien, ce mercredi.

A partir du 1ᵉʳ janvier 2025 en championnat, et dès ce jeudi en Europa League pour le déplacement à la Real Sociedad, les Mauves seront sponsorisés par l'agence de voyages Sunweb. "Jusqu'en janvier, Sunweb ornera les maillots de tous les matches européens à l'extérieur. À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, Sunweb sera présent sur le torse lors de toutes les rencontres de l'équipe première en Jupiler Pro League, en Croky Cup et dans les compétitions européennes."

"Ce nouveau partenariat réunit deux marques fortes qui partagent l'ambition de créer des expériences inoubliables Deux marques qui touchent des millions de personnes, les connectent et leur offrent de la joie, de la passion et de l'excitation. Qu'il s'agisse d'une compétition européenne mémorable ou de vacances en famille totalement inoubliables"., indique le RSCA dans un communiqué.

RSC Anderlecht is delighted to welcome @Sunweb as Official Main Partner. 🟣⚪ pic.twitter.com/0T419vys3o