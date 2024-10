Malgré son match presque parfait, Kevin Denkey a attiré les frustrations au Cercle : "Il doit vraiment arrêter ça"

Avec un hat-trick et deux passes décisives, Kévin Denkey semble être de retour en forme avec le Cercle de Bruges. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de l'avant-centre des Groen & Zwart.

Tout le monde s'attendait à ce que Kévin Denkey quitte le Cercle de Bruges cet été, mais cela ne s'est finalement pas produit. Le Togolais a baissé de régime en début de saison, mais semble de retour à son meilleur niveau.

Pendant un mois, Denkey n'a pas marqué, mais lors de ses trois derniers matchs, il a fait trembler les filets à trois reprises. Contre Saint-Gall, Denkey a presque eu un pied dans chaque but du Cercle avec trois réalisations et deux passes décisives.

Somers avait une critique envers Denkey

Cependant, Denkey a aussi provoqué de la frustration chez le capitaine Thibo Somers. L'attaquant a tiré sur le gardien Ati-Ziti au lieu de passer le ballon à Somers, en face à face. Le capitaine se serait retrouvé devant le but vide pour trouver le chemin des filets.

"Je comprends Kévin, mais il doit aussi comprendre l'inverse. Il doit apprendre de cette situation, il l'a reconnu et a promis de faire différemment la prochaine fois", a commenté Somers après la rencontre.

Le capitaine n'était pas non plus content d'être remplacé un quart d'heure avant la fin du match. Il aurait voulu terminer la rencontre et marquer lui-même, ce qu'il n'a plus réussi depuis le 22 août. "Nous en avons discuté et je respecte la décision de l'entraîneur", a conclu Somers.