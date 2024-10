De quoi le booster pour le Clasico ? Une grande nouvelle pour redonner encore un peu plus le sourire à Andi Zeqiri au Standard

Les sélections tombent les unes après les autres en vue de la Ligue des Nations. Celle de la Suisse renseigne un certain Andi Zeqiri.

Andi Zeqiri l'a avoué dès son arrivée : c'est aussi dans l'espoir de retrouver la sélection suisse qu'il a rejoint le Standard cet été. Avant de débarquer à Sclessin, il restait sur plusieurs mois compliqués.

A Genk, la concurrence avec Tolu Arokodare n'a pas été simple à gérer (dix titularisations en championnat sur toute la saison), ce qui lui a valu de manquer l'Euro avec la Suisse alors qu'il figurait dans la présélection.

Rebondir avec le Standard

L'attaquant de 25 ans a retrouvé des couleurs et de la confiance au Standard, avec 2 buts à l'occasion de ses 3 premiers matchs. Il en a déjà été récompensé.

Zeqiri figure en effet dans la sélection de Murat Yakin pour les matchs de Ligue des Nations contre la Serbie et le Danemark. Il n'avait plus été appelé depuis près d'un an et attend désormais sa première titularisation avec la Nati. Après deux défaites contre le Danemark (2-0) et l'Espagne (1-4), les Suisses sont déjà dos au mur.