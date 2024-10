Des pièces signées Verstappen, Witsel, Lebrun, Loeb ou Goffin : visitez la vente aux enchères en ligne "Maillots Solidaires 2024", pour la bonne cause !

Ce samedi 12 octobre 2024, à Liège, la cinquième édition de la vente aux enchères "Maillots Solidaires" aura lieu. Une centaine de pièces dédicacées par des sportifs et sportives de renommée internationale sera vendue et les bénéfices seront reversés à deux projets distincts.

La cinquième édition de la vente aux enchères "Maillots Solidaires" aura lieu le samedi 12 octobre prochain au Collège Saint-Benoît Saint-Servais de Liège. Une centaine de pièces dédicacées par des sportifs et sportives de renom sera proposée.

"Pour cette édition, l'entièreté des bénéfices sera versée d'une part à la Fondation Standard (NDLR : elle vient en aide aux personnes fragilisées, démunies, malades ou en situation de handicap parmi les supporters du Standard, les habitants de Sclessin ou, plus généralement, l'agglomération liégeoise), et d'autre part, à un projet d'aide à la reconstruction d'une école détruite par le tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie, plus précisément à Defne", indique l'organisation de l'événement dans un communiqué.

Cette année, des pièces signées par Marouane Fellaini, David Goffin, Nacer Chadli, Axel Witsel, Paul-José Mpoku, les Red Flames, Sébastien Loeb, Zizou Bergs, Alex de Minaur, Benoît Paire, Max Verstappen, ainsi que les frères Lebrun, pongistes français de très haut niveau, et bien d'autres seront disponibles.

L'événement débutera donc samedi prochain à 14h00 par une exposition des pièces mises en vente dans l'enceinte de l'école, avant le lancement officiel de la vente aux enchères en ligne via le site spécialisé Catawiki.com. Les pièces seront disponibles pendant trois semaines.

L'organisation apprend également que l'événement sera animé par Jacques Massart, speaker du Standard de Liège, et que les pièces déjà récoltées peuvent également être retrouvées sur les différents réseaux sociaux de "Maillots Solidaires 2024".

Lien du site Internet "Maillots Solidaires 2024"