Hugo Siquet enfin de retour, les deux anciens Unionistes vont manquer les retrouvailles, un autre absent de taille au Club de Bruges

Le Club de Bruges affrontera l'Union Saint-Gilloise demain. La sélection des Blauw en Zwart est connue.

Après avoir ouvert la saison par une défaite en Supercoupe contre l'Union Saint-Gilloise, le Club de Bruges accueille la revanche au Jan Breydelstadion. Les deux équipes ont un match européen dans les jambes.

Les Brugeois l'ont emporté 0-1 en Ligue des Champions contre le Sturm Graz grâce à un magnifique but de Christos Tzolis. L'Union a quant à elle fait match nul contre Bodo Glimt en Europa League.

Trois absents notables à Bruges

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection. Gustaf Nilsson ne sera pas de la partie, il souffre trop du mollet, selon Het Laatste Nieuws. Casper Nielsen, l'autre ancien du Parc Duden, ne figure pas non plus parmi les joueurs retenus.

Toujours du côté des absents, Raphael Onyedika manque lui aussi à l'appel, il est suspendu pour la rencontre après son exclusion très contestée à Charleroi.

Hugo Siquet et Jorne Spileers ont quant à eux été sélectionnés par l'entraîneur Nicky Hayen. Siquet n'était plus repris depuis deux matchs et attend sa première titularisation depuis le 11 août. Quant à Spileers, il était redescendu en D1B avec le Club NXT ces deux dernières semaines.