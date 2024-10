"Il continue à subir les conséquences de son opération de la saison passée" : les confidences préoccupantes de Guardiola sur Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ne disputera pas la Ligue des Nations avec les Diables. Ce repos forcé ne sera pas de trop pour lui.

Plus les années passent, plus Pep Guardiola est assailli de questions sur l'état physique de Kevin De Bruyne en conférence de presse. D'habitude peu bavard pour protéger un minimum son joueur, l'entraîneur de Manchester City s'est cette fois montré plus disert.

"Je sais par expérience qu'il faut être prudent après une blessure grave. Kevin subit toujours les conséquences de sa blessure de la saison dernière, celle qui l'a écarté des terrains pendant cinq mois après son opération aux ischio-jambiers" a déclaré Guardiola à la veille du match contre Fulham, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Après de telles blessures, votre corps devient déséquilibré. C’est pourquoi il est important de faire beaucoup d’exercices supplémentaires en dehors du terrain et on ne peut alors pas jouer tous les trois jours" poursuit le Catalan.

Pas de précipitation pour De Bruyne

Pep Guardiola reste positif quant à la suite de la saison de Kevin De Bruyne, à condition qu'il reçoive le repos nécessaire : "Tout ira bien, mais seulement après un an. C'est pourquoi Kevin a également décidé de ne pas participer aux matches internationaux".

Le choix de ne pas participer à la Ligue des Nations est donc mûrement réfléchi. KDB devrait revenir après la trêve internationale, il n'a plus joué depuis le 19 septembre et sa sortie sur blessure contre l'Inter Milan en Ligue des Champions.