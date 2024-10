"Les attentes sont irréalistes" : l'analyse sans concession de Steven Defour sur la situation d'Anderlecht

Steven Defour a préfacé le choc de demain entre Anderlecht et le Standard. Il est assez cash sur la situation des Mauves.

En matière de Clasicos, Steven Defour en connaît un rayon, que ce soit pour ceux vécus comme Standardman ou en tant qu'Anderlechtois. Het Nieuwsblad en a donc fait son interlocuteur privilégié pour préfacer le match de demain.

Pour lui, il n'est pas illogique qu'Anderlecht se cherche en ce début de saison : "Ils ne sont pas aussi bons que la saison dernière, lorsqu'ils pouvaient faire la différence grâce à des éclairs individuels. Maintenant que Thorgan Hazard est blessé, qu'Anders Dreyer marque moins et que Mario Stroeykens est de temps en temps sur le banc, les choses vont plus lentement".

Anderlecht à un tournant

L'ancien entraîneur de Malines constate que de l'eau a coulé sous les ponts au Lotto Park : "Ce n'est pas l'Anderlecht des années fastes. C'est un peu en dessous. Ce n'est pas non plus une honte si l'on veut reconstruire. C'est seulement à ce moment-là qu'il faut oser communiquer à ses supporters que l'on croit en sa jeunesse et que l'on veut parier sur elle".

"Cela signifie que vous pourriez un jour manquer les Playoffs ou le football européen. Aujourd'hui, les attentes sont irréalistes, alors que pour moi, ils ne font pas partie des meilleures équipes" poursuit-il.

Defour plaide donc pour des objectifs plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui : "En premier lieu, il faut atteindre les Playoffs. Les deux premières places sont trop élevées à mon avis. La troisième place est le plafond pour cet Anderlecht".