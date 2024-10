Du RCSA au RSCA ? Plusieurs grands clubs belges à l'affut pour un entraîneur adjoint sur le départ en France

Issame Charaï est en poste à Strasbourg depuis cet été. Mais il est déjà en passe de quitter le club.

Jusqu'il y a quelques mois, Issame Charaï vivait sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, à la tête des U23 marocains. Cet été, il est retourné dans un rôle d'adjoint, secondant Liam Rosenior sur le banc de Strasbourg.

Mais il devrait déjà quitter la Meinau selon Sacha Tavolieri. Charaï est cité dans plusieurs équipes africaines, mais pas uniquement : plusieurs clubs belges pourraient être à l'affût.

Un retour vers le football belge en vue ?

Tavolieri rapporte ainsi qu'Anderlecht, le Club de Bruges et Genk ont voulu l'attirer il y a quelques semaines, avant qu'il ne rejoigne l'Alsace. Non pas en tant qu'adjoint, mais dans un rôle intermédiaire entre l'équipe première et les U23. Reviendront-ils à la charge ?

Charaï connaît bien le football belge : en tant que joueur, il a évolué au Lierse, à Malines et à Saint-Trond. Comme adjoint de Marc Brys, il s'est assis sur les bancs d'Al-Faisaly (Arabie Saoudite) mais aussi du Beerschot, de Saint-Trond et de Louvain.