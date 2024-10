🎥 Lucas Stassin décisif pour la première fois avec Saint-Etienne !

Lucas Stassin était sur le banc avec Saint-Etienne ce weekend. Il a répondu avec un assist à sa montée au jeu.

Lucas Stassin vit un début de saison assez intense avec Saint-Etienne. Avec quelques hauts, comme ce match référence remporté face à Lille pour enflammer le chaudron de Geoffroy Guichard. Mais aussi avec quelques bas, à l'image de la déculottée ramassée à Nice (8-0).

Saint-Etienne se rassure

Hier, l'ASSE a remporté sa deuxième victoire de la saison en s'imposant 3-1 contre Auxerre. Un match que Stassin, arrivé de Westerlo pour 10 millions d'euros a commencé sur le banc.

Il ainsi assisté au show du Géorgien Zuriko Davitashvili, auteur d'un triplé. Monté au jeu dans le dernier quart d'heure, peu après l'ancien Standardman Mathieu Cafaro, le Brainois s'est lui aussi invité à la fête en délivrant un assist sur le troisième et dernier but de Davitashvili.

De quoi marquer des points auprès de son entraîneur Olivier Dall'Oglio : "C’est un but collectif. Quand je vois Lucas qui déborde et offre le but à Zuriko, ça témoigne d’un état d’esprit ! On a vu aussi des garçons entrer et bien entrer, d'autres ne pas jouer et être très heureux après la rencontre. C’est ça un vrai collectif".

Avec cette victoire, les Verts sortent de la zone rouge avant la trêve internationale. Ce premier assist devrait également contribuer à l'intégration de Lucas Stassin, pour sa première aventure à l'étranger.