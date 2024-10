Romelu Lukaku à Anderlecht ? Son frère répond et calme le jeu !

C'était l'une des belles images de ce dimanche : Romelu Lukaku était présent au Lotto Park en famille et a été acclamé par son ancien public. Mais reviendra-t-il un jour à Anderlecht ?

Durant l'été 2023, Romelu Lukaku avait fait rêver les supporters du RSC Anderlecht grâce à ces quelques mots : "Je reviendrai à Anderlecht, sans aucun doute. Et ce sera plus tôt que les gens le pensent". Certains pensaient, de manière peu réaliste, que Lukaku, alors dans une situation compliquée entre l'Italie et Chelsea, reviendrait déjà l'année passée en Belgique.

Mais Lukaku a signé à la Roma au bout d'une longue saga, et cet été, personne n'a cité son nom à Anderlecht avant qu'il débarque finalement au Napoli. Les supporters devront encore patienter, car leur ancien attaquant n'a que 31 ans et est en pleine forme (3 buts et 4 assists en 5 matchs cette saison).

Alors, "Big Rom" reviendra-t-il un jour ? La RTBF a posé cette question à son frère, Jordan, à l'occasion du Clasic. La famille Lukaku était présente au Lotto Park et l'ancien buteur de la maison a été acclamé comme une légende.

"Je ne sais pas, il faut lui demander. Que ce soit en tant que manager, en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, je ne sais pas. Il est trop tôt pour le dire", affirme Jordan Lukaku à ce sujet. Une réponse assez tiède qui calmera les attentes du public.

Tout dépend bien sûr de ce que Romelu Lukaku voulait dire en 2023 quand il a déclaré que cela se ferait "plus tôt que prévu". Même à 33 ou 34 ans, le meilleur buteur de l'équipe nationale sera probablement encore bien assez fort pour revenir et porter le RSCA...